Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.00 sıralarında Ülkü Mahallesi 831 sokakta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre kendisinden 4 gündür haber alamayan Halit Bilgi'nin (61) ev sahibi, durumdan şüphelenerek eve geldi. Kapıyı açan ev sahibi Bilgi'yi yatakta hareketsiz şekilde yatar vaziyette bulunca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibi tarafından yapılan incelemede ölümün şüpheli bulunması üzerine Olay Yeri İnceleme ekipleri evde inceleme yaptı.

İnşaat işçisi olduğu öğrenilen Halit Bilgi'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin öğrenilmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.