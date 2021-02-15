İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bu gece de etkisini sürdürüyor. Anadolu Yakasında zaman zaman tipi şeklinde yağan kar yağışı da aralıksız devam ediyor. Yoğun kar yağışının devam ettiği Anadolu Yakasında ise araçları ile ilerlemek isteyen sürücüler yollarda zor anlar yaşıyor.
Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkisini artırdı
15.02.2021 - 02:42 | Son Güncelleme: 15.02.2021 - 02:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bu gece de etkisini sürdürüyor. Anadolu Yakasında da yoğun bir şekilde yağan kar bazı bölgelerde tipi şeklinde görülüyor.
Etiketler : istanbul,istanbul kar,kar yağışı,
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