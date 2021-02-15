Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bu gece de etkisini sürdürüyor. Anadolu Yakasında zaman zaman tipi şeklinde yağan kar yağışı da aralıksız devam ediyor. Yoğun kar yağışının devam ettiği Anadolu Yakasında ise araçları ile ilerlemek isteyen sürücüler yollarda zor anlar yaşıyor.