İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı şiddetini giderek arttırmaya devam ediyor. Kağıthane’de yoğun kar yağışı nedeniyle araç sürücüleri kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Evlerinden çıkarak işe gitmeye çalışan vatandaşlar ise yürümekte zorlandı. Kaygan yolda mahsur kalan otomobil sürücülerine bir yandan belediyenin tuzlama ve kar küreme ekipleri yardım ederken diğer yandan vatandaşlar araçları iterek yolu açmaya çalıştı.
Kağıthane’de yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti
17.02.2021 - 09:02 | Son Güncelleme: 17.02.2021 - 09:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Kağıthane’de sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı şiddetini arttırınca yollar kısa sürede beyaza büründü. Kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çeken araç sürücüleri ve işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : araba,kar,
768290 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/768290.aspx
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