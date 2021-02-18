Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayatın anlamını sorguladığı uzun yılların ardından 2006'da İslamiyet'i kabul eden Kanadalı Jenny Molendyk, 14 Mayıs 2006'da "hayatının en güzel ve büyük kararını" alarak Müslüman olduğunu söyledi. Ailesi ve hocalarının sert tepkilerine rağmen yolundan dönmediğini vurgulayan Molendyk tüm dünyaya faydalı bir Müslüman olabilmek için İslamiyet'i tanıtmaya başladığını anlattı. Bu süreçte tanıştığı Sami Divleli ile evlilik kararı alarak 2012'de Türkiye'ye yerleşen Molendyk, bir yandan İngilizce öğretmenliğine devam ederken, bir yandan da sosyal medya hesapları üzerinden 5 çocuğuyla çocuklar için hem eğitici hem bilgilendirici paylaşımlar yaptığını belirtti. Molendyk Divleli, Türkçe ve İngilizce paylaşımlarında hem genel konulara değiniyor hem de İslamiyet'i ve Hazreti Muhammed'i tanıtıyor. Jenny Molendyk Divleli, İslamiyeti seçme yolculuğunu "Bir gece samimi bir dua ettim. 'Hristiyanlık ya da İslam için bana bir yol göster' diye dua ettim. Ondan sonra harika Müslümanlarla tanıştım. İslam'ın doğru bir yol olduğunu anlamaya başladım" diye anlattı.

Seminer için gelen Müslüman konuşmacının pek çok sorusuna cevap verdiğini, bir gün önce gittiği papazdan ise cevap alamadığını belirten Molendyk Divleli, "Eşime, o zaman arkadaşımdı, mektup yazdım, 'Ben Müslüman olacağım' diye. Allah razı olsun şehrime geldi. O gün Müslüman oldum ve başörtüsü taktım" dedi. Müslüman olduktan sonra yaşadığı zorlu süreci de gözyaşlarıyla anlatan Molendyk Divleli, başını örtmesinin ardından okul ve iş hayatında da kendisini üzen tepkilerle karşılaştığını belirtti. Molendyk Divleli, annesi ve babasının da tepki gösterdiğini bildirdi. 9 yıl önce İstanbul'a yerleştiklerini ifade eden Divleli "Eşimin ailesi beni kızları gibi kabul etti. Şimdi 5 çocuğumuz var çok şükür. İslam'la mutlu, İslam'ı seven ve Peygamberimizi örnek alan çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Benim ve eşim için en önem olan bu" dedi.