Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Çavuştepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yakla attı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.