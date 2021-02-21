Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Çavuştepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yakla attı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Van'da trafik kazası: 4 yaralı
21.02.2021 - 20:32 | Son Güncelleme: 21.02.2021 - 20:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Etiketler : van,gürpınar,trafik kazası,
769431 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/769431.aspx
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