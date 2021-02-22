Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Köksal (45) evlerinin 6. katındaki mutfak balkonundaki camdan yere düştü. Ağır yaralanan ve 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Murat Köksal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da 6. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti
22.02.2021 - 17:46 | Son Güncelleme: 22.02.2021 - 17:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da apartmanın 6. katındaki balkon camından düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Samsun,adam,balkondan düşen adam,
769620 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/769620.aspx
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