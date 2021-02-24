Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Karabük-Safranbolu karayolu Beşbinevler Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Yasin Ç. idaresindeki 06 BC 0787 plakalı otomobil Safranbolu istikametine seyir halindeyken yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan işitme engelli Fatma K.(56) ya çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerine kazayı anlatan Yasin Ç., ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi’ne götürüldü.

Tedavi altına alınan yaralının hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Karabük-Kastamonu karayolu Bostanbükü Kavşağında meydana gelen kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

M.S.U (24) sevk ve idaresindeki 78 AJ 569 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan dönüş yapmak isteyen D.Ö (66) idaresindeki 78 BV 398 plakalı otomobile çarptı. Kazada iki araç sürücüsü ile birlikte bulunan E. Ö (67), Y. Ö(29), E.M.Ö (6) ve A.B.G(20) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken, ilk müdahalenin ardından 6 yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekipler iki kaza ile ilgili inceleme çalışması başlattı.