Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Göztepe Mahallesi Hüseyin Karaaslan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içme suyu şebekesine ait su borusu patladı. Borudan fışkıran sular metrelerce yükseğe ulaşırken, cadde kısa sürede suyla doldu. Patlama nedeniyle yolda yaklaşık 1 metrelik çukur oluştu. Araç sürücüleri göle dönen yolda zor anlar yaşadı. Cadde üzerinde biriken sularda ilerlemeye çalışan bir moto kurye ise patlama nedeniyle oluşan çukura düştü. Motorcunun yardımına çevredekiler koştu. Olay yerine gelen İSKİ ekipleri su akışını keserken, caddeye de güvenlik şeridi çekerek trafiğe kapattı. Patlama nedeniyle bir süre cadde trafiğe kapalı kalırken, trafik yoğunluğu oluştu.