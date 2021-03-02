Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un simgelerinden olan Yavuz Sultan Selim (YSS) ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüleri akşam saatlerinden itibaren yeşil renk ile aydınlatıldı. 1-7 Mart Yeşilay Haftası ve Yeşilay’ın 101. yılı olması sebebi ile köprüler yeşille aydınlatıldı. FSM Köprüsü'nde adeta görsel bir şölen oluştu.