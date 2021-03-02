İstanbul’un simgelerinden olan Yavuz Sultan Selim (YSS) ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüleri akşam saatlerinden itibaren yeşil renk ile aydınlatıldı. 1-7 Mart Yeşilay Haftası ve Yeşilay’ın 101. yılı olması sebebi ile köprüler yeşille aydınlatıldı. FSM Köprüsü'nde adeta görsel bir şölen oluştu.
İstanbul’da köprüler yeşil renk ile aydınlatıldı
02.03.2021 - 21:47 | Son Güncelleme: 02.03.2021 - 21:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeşilay Haftası dolayısıyla Yavuz Sultan Selim ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri yeşil renk ile aydınlatıldı. FSM Köprüsü'nde adeta görsel bir şölen oluştu.
Etiketler : Yeşilay Haftası,
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