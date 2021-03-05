Melike Ç. (21) idaresindeki motosiklet, Ahatlı Mahallesi'nde yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan sürücü Melike Ç. ile arkasında oturan ablası A.Ç. (23) Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Melike Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, A.Ç. Kumluca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Antalya'da motosikletli kız kardeşler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
05.03.2021 - 23:07 | Son Güncelleme: 05.03.2021 - 23:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Kaş ilçesinde devrilen motosikletteki sürücü genç kız hayatını kaybetti, 2 yaş büyük ablası yaralandı.
Etiketler : antalya,motosiklet,kaza,kız kardeşler,
772442 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/772442.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER