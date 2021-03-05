Melike Ç. (21) idaresindeki motosiklet, Ahatlı Mahallesi'nde yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan sürücü Melike Ç. ile arkasında oturan ablası A.Ç. (23) Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Melike Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, A.Ç. Kumluca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.