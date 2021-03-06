Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çok yüksek risk grubunda yer alan Sakarya’da her geçen gün artan korona virüs vakaları sebebiyle sokak ve haneler karantinaya alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Akyazı ilçesinde görülen korona virüs vakaları sebebiyle Alaağaç Mahallesi’nde Sevencan Sokak ve Biçer Sokak, Karasu ilçesi Kızılcık Mahallesi’nde ise bir ev karantinaya alındı. 10 gün süre ile karantinaya alınan bölgelere ise giriş çıkışlar yasaklandı.