Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi nedeniyle şehirler arası otobüslerde başlayan yüzde 50 koltuk sınırlaması kaldırıldı. Buna göre otobüsler artık ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edecekler.

Normalleşme sürecinin ardından belirlenen bölgelerde, şehirler arası otobüslerde yüzde 50 koltuk sınırlamasının kaldırıldı. Bu gelişme, iç turizmde canlanmanın önünü açtı.

Salgının başladığı ilk günlerden itibaren toplu ulaşım araçlarında sosyal yaklaşma mesafesi kapsamında % 50 kapasite ile çalışma zorunluluğu getirilmişti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, " Son olarak İçişleri Bakanlığının 8 Mart 2021 tarihinde yayınladığı genelgeyle 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındaki taşımacılık faaliyetlerinde kapasite kısıtlaması kaldırılmıştır. Yolcular otobüsler HES kodu kontrolü yapılarak alınıyor. Otobüsler her seferinde dezenfekte ediliyor. Otobüslerde yolcular için dezenfektan ve maske bulunduruluyor. Yolcuların maske kullanımı zorunluluğu denetleniyor. Personelin her seferde ateş ölçümü yapılıyor. Ayrıca sağlık bakanlığı tarafında hazırlanan Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi'nde tüm tedbirler uygulanıyor." dedi.

Sektörde canlanma başlıyor

Şehirler arası otobüslerde yüzde 50 koltuk sınırlamasının kaldırılmasıyla sektörde canlanma başlıyor.

Otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com'dan yapılan açıklamaya göre, şehirler arası otobüslerde yüzde 50 koltuk kısıtlamasının kaldırılması sektörü canlandırıp yurt içi turizmi olumlu etkileyecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen obilet.com’un kurucularından Yiğit Gürocak, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Valiliklere yazdığı genelge çerçevesinde, ulaşım faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla, bir yıl önce başlayan seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Seyahat sektörü yeniden canlanır ama toparlanması için zamana ihtiyaç var. Bu yıl sektör derin yara aldı. Bu kararın erken alınması hepimizi memnun etti. HES kodu uygulamasıyla güvenli seyahat anlayışı sürüyor. Kısıtlamanın kaldırıldığı ama yolcu tedbirlerinin sürdüğü yeni bir döneme giriyoruz. Bu dönem umarız normalleşmeyle

tamamlanır."

Gürocak, yurt içinde yolcu taşımacılığının büyük oranda otobüslerle yapıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Alınan karar otobüs firmaları arasında rekabeti yeniden canlandırır, yakın vadede fiyatların normalleşmesini de sağlar. Yolcular rekabet durumunda hep kazançlı çıkarlar. Hafta sonu risksiz illerin açılması, yerinde karar uygulaması ve otobüslerde yüzde 50 seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla iç turizmin de olumlu etkileneceğini düşünüyoruz."

Yeni yayınlanan genelgeye göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi ile kayıtlı olan taşıtlarda kapasite sınırlaması kaldırılacak. Seyahat etmek isteyen 65 yaş üstü yolcular ise HES koduna ek olarak seyahat izin belgesi almaya devam edecek.