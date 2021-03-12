Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin bilgilendirmesinin ardından Bingöl’de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ardından il genelinde soğuk ve tipi etkisini gösterdi. Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçesi Karlıova’da gece saatlerinde başlayan kar ilçeyi tamamen beyaza bürüdü. İlçede olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Bingöl-Erzurum karayolu da büyük araç trafiğine kapatıldı.

Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Mevcut hava durumu koşullan nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki Destekleme Yetiştirme Kursları dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında ‘yüz yüze eğitim‘ faaliyetlerine 12/03/2021 tarihinde 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacaktır” denildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada da, “Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun 0-15 km’leri arası yoğun kar ve tipi dolayısı ile saat 07.00 itibarı ile büyük araç kamyon ve tır trafiğine kapatılmıştır” ifadelerine yer verildi.