Bursa'da sahibinin elinden kaçan başıboş at arabası sokaklarda hızlı şekilde ilerlemeye başladı. At arabası bir sokakta karşı yönden gelen bir otomobille kafa kafa çarpışırken, park halindeki bir araca da zarar verdi.
O anlar ise at arabasının arkasından giden otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Başıboş at arabası daha sonra hızlı bir şekilde gözden kayboldu.
Başıboş at arabası karşı yönden gelen otomobille çarpıştı
14.03.2021 - 12:00 | Son Güncelleme: 14.03.2021 - 12:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da başıboş at arabası hızlı bir şekilde yolda giderken karşı yönden gelen bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. O anlar kameralara yansıdı.
Bursa'da sahibinin elinden kaçan başıboş at arabası sokaklarda hızlı şekilde ilerlemeye başladı. At arabası bir sokakta karşı yönden gelen bir otomobille kafa kafa çarpışırken, park halindeki bir araca da zarar verdi.
Etiketler : bursa,at arabası,
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