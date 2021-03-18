Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronovirüs tedbirleri çerçevesinde sınırlı sayıda kişinin katılımıyla Gelibolu'daki Şehitler Abidesi'nde bugün gerçekleştirilecek törende şehitler için Kur’ân-ı kerim okunacak. Çanakkale Boğazı'nda, Deniz Kuvvetleri geçit töreni sonrasında 'Türk Yıldızları' gösterisi gerçekleştirilecek. Anma programlarında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da Marmaray'ın Yenikapı İstasyonu’nda "18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Gösterimi" düzenleyecek. Çanakkale Zaferi, dönem fotoğrafları ve kahramanlık hatıralarıyla anlatılacak. Sergide çeşitli fotoğraf ve arşiv görüntüleriyle zenginleştirilen üç boyutlu hologram filmler kullanılacak. Çanakkale Savaşları sırasında cephede çekilen fotoğraflar, hikâyeleri ve kahramanları video mapping tekniğiyle sunulacak.