Koronovirüs tedbirleri çerçevesinde sınırlı sayıda kişinin katılımıyla Gelibolu'daki Şehitler Abidesi'nde bugün gerçekleştirilecek törende şehitler için Kur’ân-ı kerim okunacak. Çanakkale Boğazı'nda, Deniz Kuvvetleri geçit töreni sonrasında 'Türk Yıldızları' gösterisi gerçekleştirilecek. Anma programlarında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da Marmaray'ın Yenikapı İstasyonu’nda "18 Mart Çanakkale Zaferi Dijital Gösterimi" düzenleyecek. Çanakkale Zaferi, dönem fotoğrafları ve kahramanlık hatıralarıyla anlatılacak. Sergide çeşitli fotoğraf ve arşiv görüntüleriyle zenginleştirilen üç boyutlu hologram filmler kullanılacak. Çanakkale Savaşları sırasında cephede çekilen fotoğraflar, hikâyeleri ve kahramanları video mapping tekniğiyle sunulacak.
Milletimizin gurur günü
18.03.2021 - 04:38 | Son Güncelleme: 18.03.2021 - 04:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ecdadımızın iman ve bağımsızlık uğrunda yedi düvelle mücadele edip 18 Mart 1915’te galibiyetle taçlandırdığı Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü düzenlenecek törenlerle kutlanacak.
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775467 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/775467.aspx
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