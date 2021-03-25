Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesinde soğuktan üşüyen bir serçe, Yalman ailesinin evinin balkonuna kondu. Sonrasında Ömer Yalman'ın avuçlarına konan minik serçe Ömer'in sıcak ellerinde ısınarak yeniden doğaya uçtu.

12 yaşındaki Ömer Yalman, Serçe kuşunun soğuktan etkilendiğini görünce yardım ettiğini ifade ederek, “Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesinde yaşıyorum. Havaların soğuk olmasından dolayı, serçe bizim evin balkonuna geldi. Ben de serçeye yem ve su verdim. Üşümüştü. Ellerimle ısıttım. Daha sonra babam ile birlikte balkondan tekrar doğaya bıraktım” dedi.