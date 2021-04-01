Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi'ndeki 1516 sokak üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil içerisinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Selim G. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Olay sonrası Selim G. çevredekiler tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından bölgede yapılan çalışma ile gözaltına alındı. Selim G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.