Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkeze bağlı Duroğlu beldesinin Homurlu Mahallesi mevkisinde duvar çalışması yapan 2 işçi, bir hidroelektrik santralinin su tahliyesi sonucu debisi yükselen Aksu Deresi'nin sularına kapıldı. İşçilerden Ömer Sarı (25), vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı. Sarı, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Sarı'nın kardeşi olan diğer işçi Umut Sarı'nın (20) cansız bedeni ise AFAD ekiplerince sudan çıkarılarak Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Duroğlu Belediye Başkanı Halil Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede bulunan Aksu Deresi'nin debisinin öğleden sonra yükseldiğini söyledi.

Bölgede dere kenarında duvar çalışması yapan iki işçinin suya kapıldığını ifade eden Çetin, işçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldığını, vatandaşların yardımıyla kurtarılan ve hastaneye kaldırılan diğer işçinin ise durumunun iyi olduğunu öğrendiklerini kaydetti.

Görgü tanığı Timur Özdemir ise suya kapılan işçilerden birini son anda kurtardıklarını belirtti.

İşçinin kütüğe tutunarak suda ilerlediğini gördüklerini aktaran Özdemir, "Jandarma ve arkadaşlarla kurtarma için mücadele ettik. Halat yardımıyla kendisine ulaştık ve dere kenarına çektik." ifadesini kullandı.