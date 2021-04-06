Olay, Samsun'un Havza ilçesinde ikamet eden Rahim D.(55) ile Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde ikamet eden İsmail D.(66) içtikleri kolonya ve etil alkolden zehirlendiler. Durumları ağırlaşınca özel bir hastaneye kaldırılan Rahim D. ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsmail D. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da etil alkol ve kolonyadan zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti
06.04.2021 - 16:45 | Son Güncelleme: 06.04.2021 - 16:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da içtikleri etil alkol ve kolonyadan zehirlenen 2 ayrı kişi kaldırıldıkları hastanelerde hayatlarını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : sahte alkol,kolonya,
780442 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/780442.aspx
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