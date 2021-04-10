Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, sosyal medya üzerinden düzenlenen programda kanser hastalığı ve pandemiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle alanında uzman doktorların katılımıyla sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayınlarla vatandaşı bilgilendirirken, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr Fevzi Yavuzyılmaz da programa konuk oldu.

Programda kanser hastalıklarının yanı sıra Bursa’da pandemi sürecinde yaşananlara da değinen Dr. Yavuzyılmaz, göreve ilk geldiği dönemde vaka sayısı anlamında yoğun bir süreç yaşadıklarını söyledi. Bu dönemde kapalı durumda olan Memleket Hastanesi'nin 200 yatağını Covid-19 hastaları için ayırdıklarına dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, son 1.5 aydır yine vaka sayılarında artış olduğunu dile getirdi.

Dr. Yavuzyılmaz "Bu dönemde doktorumuzdan hemşiresine, temizlik görevlisinden şoförüne kadar istisnasız tüm sağlık çalışanlarının büyük bir özverisi var. Sağlık teşkilatımız Dünya Sağlık Örgütü tarafından da başka ülkelere örnek gösteriliyor. Bunu da gururla söylüyorum. Nitelikli ve özverili insan kaynağımız ile son dönemlerde yatırımlarla birlikte inşa ettiğimiz bu güçlü sağlık altyapımız olmasa, biz bu işin altından kalkamazdık. Şehir Hastanemizin, bu dönemdeki yükümüzü hafifleten bir yapısı oldu. Bütün hastanelerimiz yenilendi. Eskiyi düşünün; 6 kişilik odalarda bu hastalığı tedavi etmeye kalksaydık ne yapardık. Bu hastalığı elimizle yayardık” dedi.

Uyarılara rağmen bazı vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarını hiçe saydığına değinen Dr. Yavuzyılmaz, "Eğer kendi canınızı düşünmüyorsanız, sevdiklerinizi canını, yapılan emekleri düşünün. Hiçbir dünya zevki, yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olarak tavana bakmaktan daha zevkli olamaz. Bunu hiçbir şeyle kıyaslayamazsınız. Yediğiniz bir yemek bundan daha keyifli değil. Şu an bir yatak sıkıntımız yok. Sadece covid olarak değil, toplam olarak bakıldığında yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 75. Genel doluluk yüzde 60. Ama bu ileride sıkıntı yaşanacağı anlamına gelmesin, hiçbir şey sınırsız değildir. Lütfen kendimizi bu hastalıktan koruyalım” dedi.

Yavuzyılmaz, aşı sırası gelen bütün vatandaşların mutlaka aşılarını yaptırmaları gerektiğini sözlerine ekledi