Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atakum Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü’nde görevli 41 yaşındaki Mimar Gökhan Öker, 15 gündür korona virüsü tedavisinin sürdüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir çocuk babası Öker’in vefatı ailesini ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

Başkan Deveci'den taziye

Öker’in cenaze töreni Derecik Cami’de gerçekleştirildi. Törene, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum Belediyesi Meclis Üyesi Şefaattin Sağdıç, Atakum Belediyesi Başkan Yardımcıları Okan Saral ile Şeref Aydın, Atakum Belediyesi Etüt Proje Müdürü Şaban Çakır, Atakum Belediyesi personeli ile Öker’in sevenleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Başkan Deveci, Öker ailesine taziye dileklerini iletti. Merhum Öker, sevenlerinin ve mesai arkadaşlarının gözyaşları eşliğinde Derecik Mezarlığı’na defnedildi.