Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale’de filmlere konu olacak bir olay yaşanmıştı. ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde kolon kanseri tedavisi gören Recep Çelik’in (93) ismi aynı ama soyismi farklı olan bir hastayla evrakları karıştı. Aynı hastanede koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören Recep Yılmaz (69) isimli vatandaş, yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Recep Yılmaz hastaneye sevk edilirken, yanlışlıkla kanser hastası Recep Çelik’in dosyası gönderildi.

Sevk edildiği gece vefat eden Recep Yılmaz’ın ailesi yerine ölüm haberi Recep Çelik’in ailesine bildirildi. Acılı aile, babaları Recep Çelik’i Covid-19 hastası olduğu gerekçesiyle göremeyeceklerini öğrendiklerinde ikinci bir şok daha yaşadı. Daha sonra morga giden aile, tamamlanan işlemlerin ardından cenazeyi resmen teslim almış oldu. Babaları zannettikleri Recep Yılmaz’ın cenazesini filyasyon ekibiyle birlikte Çanakkale Yeni Şehir Mezarlığı’nda annelerinin yanındaki aile mezarlığına defnettiler.

BABASINI KARŞISINDA GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Daha sonra hastaneden, ‘Babanız Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde’ şeklinde telefon aldığını iddia eden Recep Çelik’in oğlu Hilmi Çelik, hastaneye gittiğinde babasını görünce şoke oldu.

Yapılan yanlışlığın ardından durum savcılığa intikal ettirildi. Recep Çelik’in ailesi savcılığa suç duyurunda bulunduktan sonra Çelik’in aile mezarlığına defnedilen Covid-19 hastası Recep Yılmaz, alınan geniş güvenlik önlemleriyle mezarlıktan çıkarıldı. Recep Yılmaz’ın cenazesi aile yakınlarına teşhis ettirildi. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, gerekli tutanakları tuttuktan sonra Yılmaz’ın cenazesi yine aynı mezarlıkta başka bir yere defnedildi.

Öldü sanılan Recep Çelik ise dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Çelik, Yılmaz’dan 10 gün sonra hayata gözlerini yumdu. Öte yandan, Çelik ailesi ile Yılmaz ailesinin Esenler Mahallesi’nde komşu oldukları ve uzaktan da akraba oldukları öğrenildi.