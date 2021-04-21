Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi Ceylanpınar çıkışında yaşandı. Kız kardeşi Fikriye A. ile birlikte Ceylanpınar ilçesi istikametine giden Şahin A.’nın (25) kullandığı 63 ACA 783 plakalı otomobilin önü seyir halindeyken başka bir otomobil tarafından kesildi. Otomobilden inen şahıslar tabanca ile sürücü Şahin A.’ya ateş etmeye başladı. Çok sayıda merminin isabet ettiği Şahin A. ağır yaralandı.

Kız kardeşi silahla karşılık verdi

Abisinin vurulması üzerine araçtaki silahı alan kız kardeşi Fikriye A., saldırganlara karşılık verdi. Kullandıkları araca binen saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bölgeye sağlık ekipleri ile çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Şahin A. ile elinden yaralanan kız kardeşini ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Şahin A., buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye giden şahsın yakınları sinir krizi geçirdi.

Araç içinde ve çevresinde onlarca mermi kovanı olduğu gözlendi. Bölgede inceleme yapan polisler, kaç kişi oldukları henüz belirlenemeyen saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.