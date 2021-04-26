Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Salgın sebebiyle yaklaşık 14 aydır maske kullanıyoruz. Başlarda tek tip olan maskeler kısa sürede bütün kıyafetlere adapte edildi. Gelinlere özel maskeler tasarlandı, gideceğimiz yere, giydiğimiz kıyafete göre renkler, modeller uygulandı ve dev bir maske trendi oluştu. Yüzde maske olunca makyajda sadece gözlerle sınırlanan bir makyaj türü kullanılmaya başladı. Bu süreç aynı zamanda kalıcı makyajın da daha fazla kullanılmaya başlamasına sebep oldu. Makyaj uzmanı Serpil Durmuş, müşterilerinin daha çok eyeliner ve ruj yerine geçebilecek dudak renklendirmesi istediğini, bunun da fiyatının 1-4 arasında bulunduğunu söylüyor. Bu işlemin yaklaşık 3 yıl süreyle yüzde kalabildiğini söyleyen Durmuş "Bu boyalar ikiye ayrılıyor. Bitkisel boya ve dövme boyası. Bitkisel boya belirli bir süre sonra deriden siliniyor ama bazı yerlerde dövme boyası ile kalıcı makyaj uygulamaları yapılıyor. Buna dikkat edilmesi gerekiyor dedi ve uyarıları şöyle sıraladı:

¥ Kalıcı makyaj uygulamasının dövme boya ile yapılması hâlinde istenmeyen durumlar kalıcı hâle gelebiliyor.

¥ Kalıcı makyaj dövme boyası ile yapılacaksa enfeksiyon kapma riski çok fazla olabiliyor. Mutlaka eğitimi olan uzmanlarca, sağlık tedbiri alınarak uygulama yaptırılmalı.

¥ Dövme boyası ile kalıcı makyajdan sıkıldığınızda giderilmesi çok zor. Silinmesi acılıdır ve geride kötü bir görüntü kalabilir.

¥ Bitkisel boyalar ise zamanla deriden silinerek ortadan kaybolur.

¥ İşlem acılı olduğu için bölgeye anestezi kremi uygulanır.

¥ Kalıcılık süresi cilde göre değişir. İşlem sonrası ayda bir rötuş için gidilmelidir.