Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Yaşları büyük olanlar yasaklı olup evden çıkamadı, genç anneler bir taraftan çalışırken diğer taraftan çocuklarının sorumluluğu ve evin rutinleriyle uğraştı ve hepsi çok yoruldu. Onbiraz olsun mutlu edecek şeyler düşünmek gerek. Evet, Anneler Günü de sokağa çıkma kısıtlamasıyla geçecek ama önceden gitmek, gönlünü almak ona da size de çok iyi gelecektir. Hediye seçenekleri konusunda aklınıza geleni, onu en çok mutlu edeni elbette siz bulursunuz ama yerli markamız Sinoz'un 24K Altın Yüz Bakım serumu bir seçenek olabilir. Ürünün kırışıklıkların oluşumunu geciktirdiği ifade ediliyor.