Kadınlar, hayırseverler tarafından gönderilen unlardan ekmek yapıp il genelinde sattı. Şu ana kadar cami için 1,5 milyon TL harcandı. İnşaatın tamamlanması için 300 bin lira eksik olduğunu söyleyen köyün muhtarı Hasan Acar, destek beklediklerini söyledi. Acar “Bu caminin yapımında en büyük pay kadınların… Onların sayesinde inşaat hızlı ilerledi” dedi.
Ekmek parasıyla cami
26.04.2021 - 02:50 | Son Güncelleme: 26.04.2021 - 03:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa Orhaneli’ye bağlı kırsal Başköy Mahallesi’nde yaşayanlar, eskiyen caminin yerine yenisini yaptırmaya karar verdi. İki yıl önce temeller atıldı. Köydeki kadınlar da katkıda bulunmak için kolları sıvadı.
Kaynak: İHA
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785633 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/785633.aspx
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