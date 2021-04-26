Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadınlar, hayırseverler tarafından gönderilen unlardan ekmek yapıp il genelinde sattı. Şu ana kadar cami için 1,5 milyon TL harcandı. İnşaatın tamamlanması için 300 bin lira eksik olduğunu söyleyen köyün muhtarı Hasan Acar, destek beklediklerini söyledi. Acar “Bu caminin yapımında en büyük pay kadınların… Onların sayesinde inşaat hızlı ilerledi” dedi.