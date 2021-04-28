Sermet Mahallesi 1917 Sokak'ta ikamet eden İbrahim H.B.(27) ile kız kardeşi Ayşegül B.(25) bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışma sırasında İbrahim H.B., elindeki cam parçasıyla kız kardeşi Ayşegül B.’yi elinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinden yapılan Ayşegül B., ambulansla Isparta Şehir Hastanesine götürüldü. İbrahim H.B., polis tarafından gözaltına alındı.
Kız kardeşini cam parçasıyla yaraladı
28.04.2021 - 15:14 | Son Güncelleme: 28.04.2021 - 15:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Isparta’da yaşayan bir şahıs tartıştığı kız kardeşini elindeki cam parçasıyla yaraladı.
Etiketler : ısparta,
786247 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/786247.aspx
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