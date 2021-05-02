Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm Türkiye’de 29 Nisan tarihinde başlayan ve 17 Mayıs tarihinde sona erecek olan tam kapanmayla birlikte Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları da iptal edildi. Kapadokya bölgesini ziyarete gelen yabancı turistler bölgedeki müze ve ören yerlerini ziyaret ederken, sıcak hava balon turlarına katılamadıkları için ülkelerine üzgün döndü. Romanya’dan Kapadokya bölgesine balon turlarına katılmak üzere gelen turist kafilesi de balon turu yapamadan ülkelerine döndü.

Romanyalı turistleri bölgede gezdiren rehber Tayfun Ergen, Romanya’dan gelen misafirlerin Kapadokya bölgesine sırf balon turlarına katılmak için geldiklerini ancak yasaklardan dolayı uçamadan döndüklerini ifade etti. Ergen, “Bu hafta Romanyalı gruplarımız vardı. Gelen turistlerimiz gerçekten yaş ortalaması biraz yüksekti. Türkiye gezisinin son durağı Kapadokya oldu. Fakat burada en çok merak ettikleri şey neden balon turuna katılamadıkları oldu. Uçakta 200 kişi uçuyoruz, otobüsler ile geliyoruz, otellerde konaklıyoruz ama biz buraya sadece balon turu için geldik. Neden uçamıyoruz, neden 20 kişi yerine balon turlarını 10 kişi veya 12 kişi yapmadılar. Neticede açık alanda, kapalı bir alan değil, biz neden uçamadık diye çok üzüldüler. Gerçekten vereceğimiz herhangi bir cevap yok. Biz yerel yönetimlerin pandemiden dolayı uçmaya izin vermediklerini ifade ettiğimiz zaman da 'Biz uçakla geldik, balona neden binemiyoruz' diyor. Romanyalı misafirlerimizin hepsine PCR testi yapıldı. Ama en üzücü şey 'Biz Türkiye’ye bir daha gelemeyeceğiz, biz yaşlı insanlarız ve sırf buraya uçmak için geldik ama uçamadık' diye dönüyorlar. Yerel yönetimlerden en azından balon turlarını açmalarını bekliyoruz” dedi.