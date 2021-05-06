Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yavuz Selim Mahallesi’nde başlarına feslerini takıp davulu eline alan misafirler, bölge sakinlerini sahura kaldırdı. Bu sırada sepetlerini salanlara sıcak pide de ikram edildi. Online yayınlanan programa katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da ünlü isimlere teşekkür etti.

Bu ortamı özlediğini söyleyen Cem Küçük, “Çok güzel bir etkinlik oldu. Geleneklerimize, göreneklerimize, vatanımıza sahip çıkacağız” diye konuştu.

Mehmet Aydın ise, “Sokak iftarlarına çok alışkındık fakat sahurda böylesine farklı bir projeyle Bağcılar’da buluşmak çok iyi oldu. Başkan’ımıza ve ekibine teşekkür ederiz” dedi.