Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen bir mağaraya Mehmetçik tarafından operasyon düzenlenmiş, 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti. MSB, teröristlerin etkisiz hale getirildiği mağarada yapılan arama-taramada terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Mağarada ele geçirilen silah ve mühimmat ise 7 adet 60 mm havan, 3 adet 81 mm havan, 2 adet RPG-7, 2 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet kanas, 7 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet konkurs, 2 adet SA-16 (Igla-1), 8 adet EYP düzeneği, 20 adet RPG-7 mühimmatı, 4 adet 120 mm havan mühimmatı, 7 adet 81 mm havan mühimmatı, 250 adet havan tapa olarak açıklandı.

Irak'ta teröristlerin kullandığı 4 odalı mağara tespit edildi MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit edildiğini duyurdu.