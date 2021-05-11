Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde yurt genelinde sıkı denetimler sürüyor. Antalya'da da polis ekipleri oluşturulan kontrol noktalarında araçları tek tek durdurarak muafiyet belgelerini kontrol ediyor. Denetimler esnasında uzun araç kuyrukları oluşuyor.

KUYRUĞU BİR DAKİKADA GEÇTİ

Kentin araç trafiğinin en işlek olduğu 100. Yıl Bulvarı’nda polis ekiplerinin gerçekleştirdiği izin belgesi denetiminde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kuyruğun en sonunda yer alan araçların denetim noktasından geçmesi yaklaşık 15-20 dakika sürdü. Denetimlerde uzun kuyruğa denk gelen bir ambulans için sürücülerin duyarlılığı ise göze çarptı. Hasta taşıyan ambulansı gören araçlar sağ ve sol şeritlere ayrılarak orta şeridi açarken, durumu fark eden polis ekipleri de trafik akımını sağlayıp ambulansın 1 dakikada geçişini sağladı.

Bazı araçların ise ambulansın arkasına geçip kuyruğu hızlı geçmeye çalıştıkları gözlendi.