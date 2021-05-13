Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun’un Terme ilçesinde muhtarlık seçimlerinden itibaren Fatih Akkuş ile husumetli olduğu öğrenilen İ.T., bayram namazı çıkışında aracına yönelen genç imamı yanında getirdiği silahla yaraladı.

Açılan ateş sonucu vücuduna 3 kurşun isabet eden Fatih Akkuş, olay yerinde hayatını kaybederken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Fatih Akkuş’un cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, bölgeyi abluka altına alan jandarma ekipleri, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cinayet şüphelisi İ.T.’yi gözaltına aldı.

Mahalle sakinleri, İ.T.’nin ve ailesinin muhtarlık seçimlerinde Akkuş ailesiyle tartışma yaşadığını ve seçim sonrasında mahallede 2 kez kavga çıktığını ifade ettiler.

