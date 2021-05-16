Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emecan Mahallesi'nde oturan 37 yaşındaki Turgut Alkan, annesi Şükriye Alkan'ı (70) baltayla parçaladı. Ardından kardeşi Hasan Alkan'ı yaralayıp yengesi ve yeğenlerini rehin aldı. Olay gören mahalleli poilse haber verdi. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Zanlı, kendisini ikna etmeye çalışan polise de saldırdı. İki memur bacağından ve sırtından yaralandı. Saldırgan ise vurularak etkisiz hâle getirildi. Hayatını kaybeden zanlı ile annesinin cesedi morga, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

"BİR ANDA KAPIYI AÇIP BALTAYLA SALDIRDI"

Mahallenin muhtarı Mustafa Alkan, olayla ilgili bilgi verdi. Alkan "Turgut'un psikolojik rahatsızlığı bulunuyordu. Olayı duyunca eve gittik ama kapı kilitliydi. Polisleri çağırdık. Ekipler kapıyı açmak için uğraşırken bir anda baltayla çıktı, herkese saldırdı. Önüne geleni kesmeye çalışınca polis ateş etmek zorunda kaldı" diye konuştu.