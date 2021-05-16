Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars Şehitler Mahallesi'nde oturan 65 yaşındaki İ.B, cuma akşamı alkol aldıktan sonra balkona çıkıp tabancayla rastgele ateş açtı. Kurşunlardan biri karşı binada oturan ve kendi odasında uyuyan 11 yaşındaki Emrah Altunbey'e isabet etti. Sesler üzerine odaya giden ailesi hayatının şokunu yaşadı. Çocuğunu yaralı halde gören aile sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Emrah, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.



Maganda tutuklandı

Harakani Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlı İ.B, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "olası kast ile adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.