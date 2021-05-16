Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akıllara zarar olay İzmir'de meydana geldi. Hastanede görev yapan asistan hekim, bıçaklanma nedeniyle acil servise getirilen yaralıya müdahale ettiği esnada saldırıya uğradı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen ismi henüz öğrenilemeyen kişi, kendisini tedavi eden asistan hekim Mustafa Tokmak'a hakaret edip yumruk attı.



Polisin etkisiz hale getirdiği adam saldırgan hastaneden kaçtı

Polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen yaralı saldırgan, daha sonra hastaneden kaçtı. Ekipler, uyuşturucu madde kullandığı öğrenilen zanlıyı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.



Doktordan suç duyurusu

Tokmak ise darp raporu alarak şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.