Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KADES hayat kurtarmaya devam ediyor. İddiaya göre; uyuşturucu bağımlısı oğulları Doğuş D. (24) tarafından şiddete maruz kalan Nurhan ve Metin D. (60) çifti, yine oğulları tarafından darp edildi. Uyuşturucu için para isteyen ancak ailesi tarafından bu isteği kabul edimeyen Doğuş D., son olarak babasının kafasına demir çubukla saldırdı. Bunun üzerine baba Metin D., telefonunda kurulu olan KADES uygulamasını açıp butona bastı.

DAHA ÖNCE DE ŞİKAYETÇİ OLMUŞLAR

Aile, daha önce de evlatlarından şikayetçi olarak oğullarının AMATEM’de tedavi olmasını talep etti ancak Doğuş D., tedavi olmayı kabul etmeyerek çıkartıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Sonrasında şiddet devam edince ve KADES uygulaması ile aile yardım isteyince olay yerine gelen polis ekipleri Doğuş D.’yi tekrar gözaltına aldı. 1 gün nezarethanede kalan genç yine serbest bırakıldı.

"YA TEDAVİ ETTİRECEĞİZ YA CEZAEVİNE ATTIRACAĞIZ"

Oğluyla sürekli kavga ettiklerini belirten baba Metin D., çevrelerinde gelen gidenin çok olduğunu ve uyuşturucu içiyorlar mı yoksa satıyorlar mı anlam veremediklerini ifade ederek yardım istedi. Metin D., "Bize sürekli para istiyor, vermediğimiz zaman her tarafı kırıyor, parçalıyor. Geçen gün yine aynı olay yaşandı, KADES butonuna basıp polisi çağırdık. Benim kafama geçen ay demirle vurdu. Oğlumu ya tedavi ettireceğiz ya da cezaevine attıracağız" ifadesini kullandı.

"Gerçek bir tedavi yapılacaksa oğlumun tedavi olmasını istiyorum" diyen Metin D,, "Ancak 1-2 ay tedavi görüp bırakılacaksa o zaman da en iyisi cezaevi. Orada 3-4 yıl yatarsa kurtulur" ifadelerini kullandı.