Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Sarayköy ilçesi Altıntepe Mahallesinde meydana geldi. Kent merkezine gelmek için yol Ozan Yeşil (33) idaresindeki 48 TC 617 plakalı Honda marka lüks cipi ile yola çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarparak 3’e böldü. Olay yerine gelenler ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlkıklarını gizleyemedi. Talihsiz kazada ikiye bölününe cipin içindeki 2 kişi feci şekilde can verdi.



Ölüme kayınbiraderi ile gitti

Olay yerine gelen ekiplerin yapmış olduğu incelemelerden sonra Yeşil’in yanında bulunan kişinin kayınbiraderi Erkan Batum (40) olduğu öğrenildi. Cesetlerin otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldığı öğrenildi.



Kaza sonrası mahalle elektriksiz kaldı

Öte yandan, elektrik direğinin devrilmesi sonucu mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Aydem yetkilileri yıkılan direğin yerine yenisini koyarak tekrar mahalleye elektrik enerjisi sağlandı.