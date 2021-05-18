Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edremit Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri tarafından gece 23.30 sularında yapılan denetimde dere yatağına serili vaziyette 100 metre kafes tipi manyat ağa takılı 15 ton canlı inci kefali balığına rastlandı. El konulan canlı balıklar tekrar suya bırakıldı. Ele geçirilen manyat ağ ise kamuya geçirilmek üzere yedi emine teslim edildi.

Van Gölü’nde yaşayabilen endemik tür olan inci kefali balığı için 15 Nisanda başlayan av yasağı 15 temmuza kadar devam edecek. Van Gölü Havzası’nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefalleri için balıkçılar yasağın bitmesini bekliyor.