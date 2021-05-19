Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 bir sağlık çalışanını daha hayattan kopardı. Balıkesir Devlet Hastanesi çalışan 25 yıllık hemşire Medine Gündüz, koroanvirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ VEREMEDİ

Gündüz'ün vefatı ile yakınları büyük üzüntü yaşadı. Medine Gündüz'ün nisan ayında emekliliği hak ettiği ve emeklilik evraklarını hazırlamaya başladığı zaman diliminde hastalığa yakalandığı öğrenildi. Durumu ağırlaşan Gündüz'ün bir süre de yoğun bakımda tedavi gördüğü kaydedildi.

Gündüz'ün vefatının ardından hastane yönetimi sosyal medya hesaplarından bir taziye mesajı paylaştı.

Mesajda, "Bir süredir yoğun bakımda yatarak tedavi gören hastanemiz personellerinden hemşire Medine Gündüz Covid-19 nedeniyle vefat etmiştir. Hastane idaresi olarak merhumeye Allah’tan rahmet diler, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ederiz" denildi.