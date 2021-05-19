Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu’nun Mengen ilçesinde bağlı Teberikler köyünde gerçekleşen olayda, edinilen bilgiye göre ender bulunan ve koruma altında olan salep soğanlarının kaçak yollarla toplandığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile Mengen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin kaçak soğan toplanıldığı iddia edilen bölgeye baskın düzenlendi. Bartın ve Kastamonu'dan geldikleri belirlenen 4 kişi salep soğanlarını kaçak yollarla toplamaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.

5 KİLOGRAM SALEP SOĞANINA EL KONULDU

Şahısların topladıkları 5 kilogram salep soğanına el konulurken, şahıslara biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 321 bin 860 lira para cezası verildi.

Ekipler, ele geçirilen salep soğanlarını toplandıkları yerlere yeniden ekti.