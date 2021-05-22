Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'da yaşayan otomobil tamircisi Ahmet Hamurcu, büyük alışveriş sepetlerinden oluşan Go-Kart araçlarına benzer bir araç yapıldığını gördü.

İnternetten izlediği videodan etkilenen genç tamirci, böyle bir araç yapmak için kolları sıvadı. Hamurcu, kendi yorumunu da katarak 4 günde aracını tamamladı.

ARAÇ ÖZELLİKLERİ

Aracın tekerlekleri Go-Kart tekerleklerinden, kasası alışveriş sepetinden, motoru ise 125 cc gücünden bir motosiklet motorundan oluşuyor.

Aracın aynı zamanda vites sistemi de bulunuyor.

CANI SIKILDI, ARABA YAPTI

Yaptığı aracın herkes tarafından ilgiyle karşılandığı belirten Ahmet Hamurcu, "Böyle el yapımı işlere merakım vardır. Mekanik olan şeylere ilgi duyuyorum." dedi.

Aracını, internette gördüğü bir araçtan esinlenerek yaptığını söyleyen Hamurcu, "Amerika'da gençler yapmış. Tamamen ona benzeyen değil de biraz daha kendi yorumumu katarak bu şekilde bir araç yaptım. Zaten malzemelerin çoğu elimde vardı. Daha doğrusu video izlerken market sepeti yanımda duruyordu. Can sıkıntısıyla başladım, 4 günde yaptım." ifadelerini kullandı.

Bu işi seven insanların böyle bir aracı kolaylıkla yapabileceğini söyleyen genç tamirci, "İnsanlara bazı şeyler zor geliyor. Tekerler Go-Kart aracı tekeridir. Motor zaten 125 cc'lik bir motosikletin motorudur. Kasası market sepetinden. Diğer parçalarını hepsini kendim birleştirdim. Yoldan geçen arabalar olsun, insanlar olsun herkesin hoşuna gidiyor. Biz de eğlenmek için biniyoruz." dedi.