Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır HDP İl Binası önünde 631 gün önce başlayan evlat nöbeti devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 3 Eylül 2019'dan bu yana kararlı bekleyişini sürdürüyor.HDP İl Binası önünde kurdukları çadırda çocuklarının fotoğraflarıyla birlikte bekleyen anelerden Güzide Demir, Diyarbakır'da oğlu Aziz Demir'in 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa gönderildiğini söyledi.

"SENİ ÖLMEDEN BİR KEZ GÖREYİM"

Anne Demir, oğluna seslenerek, "Oğlum için gelmişim, 2 yıldır mücadeleye devam ediyoruz, 2 yıl içinde bir sesi gelmedi bize. Ben çocuğumu ve fidanımı istiyorum. Ben oğlumu çok özlemişim. Oğlum Aziz neredeysen gel, seni ölmeden göreyim bir kez. Gel güvenlik güçlerine teslim ol, orası senin yerin değil” dedi.

"BURAYI TERK EDİP GİTTİLER"

Evlat nöbetindeki anne Mevlüde Üçdağ da 1 Haziran 2015'ten bu yana haber alamadığı oğlu Ramazan Üçdağ için eyleme katıldığını söyledi. Oğlunu HDP’den almadan asla eyleminden vazgeçmeyeceğinin altını çizen Anne Üçdağ, “Biz haklı davamızın peşindeyiz, bakınız HDP kepenk kapatıp gitti. Haksızlıklarını anladılar ve burayı terk edip gittiler” diye konuştu.

"OĞLUM ONLARA KULAK VERME, GEL"

Oğlunu da çağrıda bulunan anne Üçdağ, “Oğlum gel, onlara kulak verme gel. Gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Senin sağ olduğunu biliyorum. Onların attığı videolar ve yazılara inanmıyorum. Nereye kadar böyle yalanlar atacaklar terör bitecek. Ben terörün sonu gelene kadar da bu mücadelemden vazgeçmeyeceğim” şeklinde konuştu.