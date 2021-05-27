Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüse karşı aşılama çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda, Bursa Karacabey’de baştan mevsimlik tarım işçileri olmak üzere kırsalda yaşayan vatandaşlara aşı yapıldı. İlçede bulunan çadır kenti ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, aşılama çalışmalarını inceledi. Yavuzyılmaz, ilçeye bağlı kırsal Bakırköy Mahallesi'nde yaşayan ve korktuğu için Covid-19 aşısı olmak istemeyen 74 yaşındaki Fikriye Erdem'i de ikna etmeyi başardı.

“AŞI OLMAKTAN ÇOK KORKTUM”

Erdem, Yavuzyılmaz'ın mobil aşı ekipleriyle evine yaptığı ziyaretten mutluluk duyduğunu belirterek, "Komşumuz koronavirüs geçirdi. Rahatsızlığım nedeniyle ben çok dikkat ettim. Hasta olacağım diye dışarılara hiç çıkmadım, gezmedim. Devamlı evde kaldım. Aşı olmaktan çok korktum. Şimdi siz aşımı yaptınız. Hepinizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.





“AŞISIZ VATANDAŞ BIRAKMAYACAĞIZ”

Yavuzyılmaz ise vatandaşların aşı olmaktan korkmaması gerektiğini belirterek "Bu illetten kurtulmanın çaresi aşı olmaktır. Aşısız vatandaş bırakmayacağız. Fikriye teyzemizin de aşısını yaptık. Buradan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum; hakkı olan herkes aşısını yaptırsın. Aynı zamanda her ne kadar izole olsak da etrafta kimse olmasa da önlemlerimizi alalım" dedi.

MOBİL SAĞLIK EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Yavuzyılmaz "Mevsimlik tarım işçilerinin, koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere her türlü sağlık problemleri mobil sağlık ekiplerimiz tarafından sağlanıyor. Ayrıca aşı sırası gelen tarım işçilerimizin de Covid-19 aşısını bulundukları çadır kentte yapıyoruz" diye konuştu. Mevsimlik tarım işçileri ise ekiplerin çadırlarına gelip aşı yapmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığından mevsimlik tarım işçilerine yönelik Covid-19 tedbirleri Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında, mevsimlik tarım işçilerinin (MTİ) seyahatleri, konaklayacakları alanlar ve temel ihtiyaçlarının giderilmesine dair tedbirler güncellendi.

400 bin mevsimlik işçi yollara düşüyor Üretim ve tedarikte sıkıntı yaşanmaması için mevsimlik işçilerle ilgili çalışmalar dört bakanlığın koordinasyonunda yürütülüyor. Patates, soğan ve kiraz gibi hasadı erken olan ürünler için 50 bini aşkın işçi yola çıkarken diğer ürünlerin hasadı için yaklaşık 350 bin işçiye daha ihtiyaç var.

Mevsimlik işçiler için yol haritası Ulaşım ve konaklama ihtiyaçları devlet eliyle karşılanacak. Çadırlarını AFAD kuracak, şehirler arası nakli Aile Bakanlığı yapacak.

Mevsimlik işçileri fotoğraflamak için bakanlıktaki görevinden istifa edip karavan aldı 10 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Dışişleri Bakanlığında mütercim olarak çalışan Dr. Kamber Güler, Çukurova'da çalışan çocuk işçilerden etkilenerek görevinden istifa etti. 13 yıllık memuriyet hayatında yaptığı birikimiyle karavan alan Kamber Güler, il il gezerek mevsimlik işçileri fotoğraflamaya başladı. Hiçbir geliri olmayan Güler, projesi için sivil toplum örgütlerinin desteğini bekliyor.

Mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri yüzde 12 arttı Mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri 2017 yılında yüzde 12,7 arttı.

Çocuklara eğitim markajı! Bakanlık, mevsimlik işçileri inceliyor Mevsimlik işçilerin çocuklarının okuldan uzak kalmaması için çalışma başlatan bakanlık, özel bir ekip kurdu. Ayrıca gezici öğretmenler de görevlendirildi.