Doktor, hastanede uygunsuz davranışlarda bulunan bir kişiyi uyardığı için bıçaklı saldırıya uğradı. Olay, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde poliklinikte çalışan Ortopedi Asistanı Doktor Ertan İskender, hasta muayene ettiği esnada hastaneye gelerek uygunsuz davranışlarda bulunan Bayram N.’yi uyardı.
Kendini uyaran doktoru gelişi güzel bıçakladı
Bayram N. ise uyarılara aldırış etmeyerek üzerinde bulunan bıçağı çıkardığı gibi gelişi güzel, doktor İskender’i elinden ve belinden bıçakladı. Araya güvenlik görevlileri girdi ve saldırgan etkisiz hale getirilerek polise haber verildi. Olay yerine gelen ekipler Bayram N.’yi gözaltına aldı.
Rahatsızlığı olmadığı halde sürekli hastaneye geliyormuş
Gözaltına alınan Bayram N.'nin, birkaç haftadır herhangi bir rahatsızlığı olmamasına rağmen hastaneye gelip, uygun olmayan taşkınlık seviyesinde davranışlarda bulunduğu belirtildi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Bayram N.'nin, bugün de aynı davranışlarda bulunduğu, doktorun uyarması üzerine de bıçakla saldırdığı öğrenildi.
Doktorun ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Hastanede dehşet! Kendisini uyaran doktoru bıçakladı
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dehşet dolu dakikalar yaşandı. Doktor hastanede taşkınlık çıkaran şahsı uyardığı için bıçaklandı...
Doktor, hastanede uygunsuz davranışlarda bulunan bir kişiyi uyardığı için bıçaklı saldırıya uğradı. Olay, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde poliklinikte çalışan Ortopedi Asistanı Doktor Ertan İskender, hasta muayene ettiği esnada hastaneye gelerek uygunsuz davranışlarda bulunan Bayram N.’yi uyardı.
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