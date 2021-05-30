4 gün önce gözlerini dünyaya açan Adem bebek, solunum sıkıntısı çekerek Vezirköprü Devlet Hastanesine getirildi. Durumu ağırlaşan ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevkine karar verilen bebek için ambulans helikopter talep edildi.
Kuvöz içinde getirildi
Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter Vezirköprü ilçesine giderek kuvöz içindeki Adem bebeği alıp Samsun'a getirdi.
Ambulans ile hastaneye götürüldü
Helikopter pistinde kara ambulansının kuvözüne nakledilen bebek tedavisi için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.
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