Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde meydana gelen kazada, İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan ve MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun kullandığı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, Hasan Kalyoncu ve araçta bulunan MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ hafif şekilde yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tedavi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan milletvekillerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

MHP lideri Bahçeli: Bakan Soylu yalnız değildir MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İçişleri Bakanı yalnız değildir. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek. Buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek" dedi.

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! 10'dan fazla araç birbirine girdi Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde makas atarken kontrolden çıkan tırın yan dönmesi sonucu zincirleme kaza yaşandı. Yolcu otobüsü ve başka tırlar da olmak üzere 10'dan fazla araç birbirine girdi. İstanbul istikameti trafiğe kapandı.