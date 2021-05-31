Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akılalmaz görüntüler İstanbul'da kaydedildi. Metrobüs durağına arkadaşı ile birlikte gelen genç, durağın üzerine tırmanarak saklandı. Metrobüs geldiğinde aracın üzerine atlayan genç yatarak gizlenirken, arkadaşı da metrobüse bindi. Hem kendi hayatını hem de metrobüstekilerin hayatını tehlikeye atan kişi, Söğütlüçeşme istikametine doğru 5 durak boyunca tehlikeli yolculuğunu sürdürdü.

KAYDEDİP SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Merter metrobüs durağında aracın üzerine atlayan ve o anları kaydeden genç, Edirnekapı durağında metrobüsten durağa atladı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yürüyen genç, arkadaşıyla birlikte uzaklaştı. Gencin tehlikeli yolculuğu "bu kadarına da pes" dedirtti.

Genç yaşadıklarını kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı.

'Bacak bacak üstüne attın' kavgası metrobüsü karıştırdı Metrobüste kadın ve erkek yolcu arasında çıkan 'terbiyesizlik' tartışması kameralara yansıdı. Kadın yolcunun, erkek yolcuya karşısında 'bacak bacak üstüne attığı' gerekçesiyle tepki göstermesi üzerine tansiyon yükseldi.

Metrobüsü rehin alan şahıs madde bağımlısı çıktı Metrobüs durağında yaşanan olayın detayları ortaya çıktı. Metrobüsü rehin alan şahıs 5 yıldır madde bağımlısıymış.