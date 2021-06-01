Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 7.30 sıralarında Malataya'nın Darende ilçesi Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlasını sulamak isteyen M.G., kanalı temizleyeceği esnada kanalın içinde erkek cesedi buldu. Dehşete kapılan çiftçi hemen güvenlik güçlerine haber verdi.

CESET ÇÜRÜDÜĞÜ İÇİN KİMLİK TESPİTİ YAPILAMADI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, ceset çürüdüğü için kimlik tespiti yapamadı. Kimlik tespiti DNA testiyle belirlenecek olan ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Öte yandan cesedi bulunan kişinin, 13 Mayıs’tan beridir haber alınamayan Yenice Mahallesi nüfusuna kayıtlı Ö.Y. olabileceği tahmin ediliyor.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Şoke eden soru: 'Kızıma da, kediye köpeğe taktiğiniz gibi çip takar mısınız?' Mikroçip uygulamasını duyan vatandaş, kapsamını yanlış anlayınca veterineri arayıp şoke eden bir istekte bulunarak, kızının küpesine çip taktırmak istediğini söyledi.

Eşinin Facebook hesabına giren şimdi yandı Boşanma davası süren kocasının Facebook hesabına girerek, ailesiyle yaptığı yazışmaları kendi e-mail adresine atan kadın mahkemece beraat etti, Yargıtay da kararı onayladı. Yargıtay Başsavcılığı, karara itiraz etti. Ceza Genel Kurulu, kadının ‘Haberleşmenin gizliliğini ihlal’ suçundan cezalandırılması gerektiğine hükmetti.