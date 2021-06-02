Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Üsküdar’da Burhaniye metrobüs durağında meydana geldi.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVA UÇUŞTU

İddiaya göre, metrobüste iki yolcu arasında başlayan tartışma, metrobüs içerisinde bulunan diğer yolcuların da olaya karışmasıyla büyüdü ve tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü.

Metrobüste kavga! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Olayın büyümesi üzerine metrobüs şoförü aracı durdurmak zorunda kalınca kavga yola sıçradı.

Yumrukların havada uçuştuğu kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Metrobüsün üstünde yolculuk yaptı, "Takipçilerim istedi" dedi İstanbul'da bir genç, beğeni uğruna metrobüsün üstünde yolculuk etti. Korku dolu anlar yürekleri ağza getirdi.

'Bacak bacak üstüne attın' kavgası metrobüsü karıştırdı Metrobüste kadın ve erkek yolcu arasında çıkan 'terbiyesizlik' tartışması kameralara yansıdı. Kadın yolcunun, erkek yolcuya karşısında 'bacak bacak üstüne attığı' gerekçesiyle tepki göstermesi üzerine tansiyon yükseldi.