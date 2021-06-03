Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay, Niğde'nin Efendibey Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; komşular henüz bilinmeyen bir sebep yüzünden birbirine girdi. Bahçede başlayan kavga hastanede bitti.

1 ÖLÜ, 5 YARALI

Cumali D. ile M.Z. oturdukları apartmanın bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle aileleri ile birlikte kavga etmeye başladılar. Bıçaklı kavgada 6 kişi yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Cumali D, hastanede hayatını kaydetti. Ekipler olayla ilgili M.Z'yi gözaltına aldı.

Acı kaza: 10 yaşındaki çocuk tırın altında kalarak öldü Uşak'ta, seyir halindeki tırın kontrolden çıkarak devrilmesi üzerine sürücünün yan koltuğunda oturan 10 yaşındaki oğlu feci şekilde hayatını kaybetti.

Çiftçinin feci sonu tarla yolunda geldi Traktörüyle tarlaya giden çiftçi, yoldan geçen diğer çiftçilerin dikkatinden sonra traktörünün yanından ölü olarak bulundu.

Husumetliler birbirine girdi: 5 kişi hastanelik, 10 kişi karakolluk oldu Aralarında husumet olan iki grubun adliyede karşı karşıya gelmesinin ardından, bir kişinin tutuklanması üzerine dava çıkışı kavga çıktı. İki grubun birbirlerine girmesi üzerine 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, 10 kişi de gözaltına alındı.